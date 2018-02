Kieft kraakt Feyenoorder: ‘Wat is zijn meerwaarde op die plek? Nul’

Renato Tapia heeft moeilijke periodes gekend bij Feyenoord, maar is dit seizoen basisspeler bij de regerend landskampioen. De Peruviaan heeft Wim Kieft echter nog niet weten te imponeren, zo laat hij weten bij Rondo bij Ziggo Sport. De oud-spits vindt het opmerkelijk dat de 22-jarige verdediger steevast onderdeel uitmaakt van de defensie van de Rotterdammers.

"We hebben altijd opgeleid in Nederland, types als Frank de Boer en Ronald Koeman", begint Kieft. "Dat waren geen geboren verdedigers, maar wel geweldige voetballers. In die categorie kan je Tapia misschien ook plaatsen, alleen is hij geen geweldige voetballer. Wat is zijn meerwaarde op die plek? Nul. Hij heeft zoveel fouten gemaakt op zulke bepalende momenten."

Aad de Mos sluit zich aan bij de visie van Kieft: "Als verdediger moet je instinctief weten dat als een aanvaller samen met jou gaat lopen, dat jij het blok zet zodat de aanvaller valt. Als je het doelpunt van Gyrano Kerk in de wedstrijd tegen FC Utrecht ziet... Daar laat Tapia zich gewoon omver lopen op het moment dat Kerk een blokje zet. Dat heeft Tapia niet, een echte verdediger wel."