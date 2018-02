Seizoen PSV-huurling voorbij: ‘Vervelend, hij deed het prima bij Excelsior’

Jordy de Wijs maakte de afgelopen maanden een goede indruk bij Excelsior, maar krijgt nu een tegenslag te verwerken. Voetbal International meldt maandagmiddag namelijk dat de van PSV gehuurde verdediger een meniscusoperatie moet ondergaan, waardoor hij zo goed als zeker zijn laatste wedstrijd van het seizoen al heeft gespeeld.

“Enorm vervelend. In de eerste plaats voor hem zelf natuurlijk, maar zeker ook voor ons. Jordy deed het prima, ontwikkelde zich goed en was een belangrijke kracht in het centrum van de verdediging”, reageert trainer Mitchell van der Gaag aangeslagen. De Wijs gaat volgende week dinsdag onder het mes, waarna er een herstel van een kleine twee maanden en een revalidatietraject zullen volgen.

De Wijs kreeg eerder dit seizoen last van zijn knie en ontbrak zondag ook in de wedstrijd tegen FC Utrecht. Maandag zag hij na nader onderzoek zijn vrees bewaarheid worden. Naast De Wijs zal Excelsior het ook enkele weken zonder Milan Massop moeten zien te stellen: de verdediger heeft eveneens een blessure aan de knie opgelopen.