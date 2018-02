PSG slijpt de messen: ‘Moeilijker om Messi te verdedigen dan Ronaldo’

De voetbalwereld kijkt reikhalzend uit naar de twee confrontaties tussen Real Madrid en Paris Saint-Germain in de Champions League. In een tweeluik moeten de Europese grootmachten uitmaken wie zich mag melden in de volgende ronde van het miljardenbal. Thiago Silva zegt dat PSG het met Cristiano Ronaldo gaat opnemen tegen een wereldspeler; toch vindt hij Lionel Messi beter.

"Het kleine verschil is dat Lionel Messi, als hij aan de bal is, het één-op-één, of zelfs met twee spelers, heel moeilijk is om hem te stoppen", legt de aanvoerder van de Franse topclub uit in gesprek met Foot Mercato. "Bij Cristiano Ronaldo, hoewel het niet gemakkelijk is, is één persoon voldoende. Wellicht nog een back-up, omdat dit soort spelers toch ongelooflijke dingen kunnen doen, net als Neymar bijvoorbeeld."

"Het is moeilijker om Messi te verdedigen dan Ronaldo. Maar ik geloof ook dat Cristiano al zijn prijzen die hem zijn toegekomen in zijn carrière, heeft verdiend. Dit jaar loopt het minder bij hem, maar ik denk nog niet dat het voor hem over is. Hij kan nog steeds de Ballon d’Or winnen”, besluit de verdediger. Volgende week woensdag ontvangt Real PSG in het Santiago Bernabéu, op 6 maart wordt de return gespeeld.