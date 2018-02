Dele Alli schakelt advocaten in na uitlekken sextape: ‘Geen bewijs’

Engeland is in de ban van een opgedoken sextape van Dele Alli. Een filmpje is maandag online gekomen, waarop te zien is dat de aanvallende middenvelder van Tottenham Hotspur oraal wordt bevredigd door een onbekende jongedame. De jongeling is niet blij met de video en heeft advocaten ingeschakeld om te kijken wat er aan de situatie kan worden gedaan.

De verhalen doen de ronde dat fans van Liverpool de video hebben laten lekken, aangezien het filmpje een dag na het gelijkspel tegen Tottenham Hotspur (2-2) voor het grote publiek te zien is. Het filmpje, dat twaalf seconden duurt, is echter al van een tijd geleden, aangezien Alli nog zonder tatoeages is waar te nemen. Zowel Alli als Tottenham Hotspur heeft nog niet gereageerd op de commotie.

Caroline McAteer, directeur van Sports PR Company, zegt tegenover de Daily Star: "Onze advocaten zijn er momenteel mee bezig, er is geen bewijs dat dit mijn cliënt betreft." Het is echter vrijwel onmiskenbaar dat Alli te zien is op de video. Alli zit niet te wachten op deze commotie, helemaal niet omdat hij naar verluidt sinds kort aan het daten is met model Ruby Mae.