‘Zijn aanwezigheid geeft Manchester United meer kans om CL-finale te halen’

Manchester United won afgelopen zomer met de Europa League ten koste van Ajax zijn eerste Europese prijs in jaren en the Red Devils mogen het dit jaar een podium hoger in de Champions League laten zien. Hoewel de nummer twee van de Premier League niet als een van de grote kanshebbers op de eindzege wordt gezien, denkt clubicoon Lou Macari dat de aanwezigheid van Alexis Sánchez veel zal schelen.

“Wat hij toevoegt is concurrentie, iedere manager zal je vertellen dat dat fantastisch is. Het schudt de andere twee wakker en geeft ons ook een grotere kans in Europa”, legt de voormalige middenvelder uit aan Goal. “Hiervoor zullen er niet veel Manchester United-fans zijn geweest die zeiden dat we een goede kans op winst in de Champions League maakten, maar als je iemand als hij aantrekt kan dat een kantelpunt in het seizoen zijn.”

“Laten we eerlijk zijn, het team deed het aardig voordat hij kwam, maar we hadden we een injectie van het een of ander nodig en dat is precies wat hij kan zijn. Zelfs voor dat geld, ik weet wat ze zeggen over zijn salaris, maar de transfersom was minimaal vergeleken met de bedragen die tegenwoordig rondgaan. Dus ik denk dat het een goede deal was en hij meer kansen biedt om ver te komen in de Champions League.”

“Een aantal van de teams die we als briljant zien, zijn dat op dit moment niet echt. Vooral de twee Spaanse teams lijken wat ze vorig jaar en het jaar ervoor hadden een beetje te zijn verloren. Ze zijn niet zo consistent en een goede loting geeft je in elk bekertoernooi een kans om mogelijk, mogelijk de finale te halen”, gaat Macari verder. “De aanwezigheid van Sánchez vergroot de kans om dat voor elkaar te krijgen. Ik wil niet zeggen dat we hem kunnen winnen, maar hij geeft je wel een grotere kans, aangezien hij iets speciaals heeft.”