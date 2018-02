‘Waarom zou hij dan niet in de categorie van Ousmane Dembélé vallen?’

Jonas Boldt heeft alle vertrouwen in Leon Bailey. De trainer van Bayer Leverkusen verwacht dat zijn pupil een grote toekomst tegemoet kan zien en vergelijkt de potentie van de vleugelaanvaller met die van Ousmane Dembélé, die Borussia Dortmund afgelopen zomer verliet voor een dienstverband bij Barcelona, dat minimaal 105 miljoen euro betaalde voor de Fransman.

De twintigjarige Bailey heeft dit seizoen reeds acht keer gescoord en zes assists afgeleverd in dienst van Leverkusen. De Jamaicaan, die in januari 2017 Genk voor 13,5 miljoen euro inruilde voor de Bundesliga-club, heeft door zijn indrukwekkende spel deze voetbaljaargang de aandacht getrokken van verschillende Europese topclubs, waaronder Arsenal en Chelsea.

Boldt zegt in gesprek met Kicker dat Bailey net zo goed kan worden als Dembélé. "Wij peinzen er niet over om hem te laten gaan. Ons doel is om Champions League te halen met hem en van daaruit verder te bouwen. Als hij hard blijft werken, met beide benen op de grond blijft staan en zich ontwikkelt bij Leverkusen, waarom zou hij dan niet in de categorie van Dembélé vallen?"