Seedorf strijkt neer in LaLiga en gaat strijden tegen degradatie

Clarence Seedorf heeft een nieuwe baan als trainer gevonden. Deportivo La Coruña heeft via de officiële kanalen bekendgemaakt dat de oud-middenvelder voor de rest van het seizoen een contract heeft getekend bij de LaLiga-club. De 87-voudig Oranje-international is hiermee de enige Nederlandse oefenmeester die actief is in de vijf traditioneel sterkste competities in Europa.

De geruchten dat Seedorf aan de slag zou gaan bij de huidige nummer achttien van de Spaanse competitie doemden zondag op; even later zijn de laatste details besproken tussen de twee partijen. Deportivo vecht net als in de voorgaande seizoenen tegen degradatie. Door de tegenvallende resultaten moest Cristóbal Parallo zaterdag zijn biezen pakken. De onderste drie ploegen in LaLiga degraderen aan het einde van dit seizoen.

De voormalig middenvelder van onder meer Ajax, Real Madrid en AC Milan begon zijn trainersloopbaan in 2014 bij laatstgenoemde club. Na vijf maanden werd hij al uit zijn functie ontheven. Ook een avontuur bij Shenzhen FC was in 2016 van korte duur: Seedorf kreeg na zes maanden zijn congé. Begin dit jaar lonkte een dienstverband bij Club Atlético Paranaense, maar dat avontuur ging niet door doordat een tussenpersoon bij de onderhandelingen een 'exorbitante' commissie vroeg.