Conte verlangt statement: ‘Je hebt maar één persoon nodig die het zegt’

Na het landskampioenschap van vorig seizoen loopt het deze voetbaljaargang minder soepel bij Chelsea. De verhalen doen de ronde dat Antonio Conte uitkijkt naar een nieuwe werkomgeving en dat de clubleiding van de Engelse topclub niet blij is met de kritiek van de Italiaan op het transferbeleid. Conte hoopt dat zijn werkgever zich uitspreekt, gezien de speculatie.

"Ik moet eerlijk zijn: wanneer dit soort geruchten spelen, zou ik graag willen zien dat de club een statement voorbereidt over mij. Om te zeggen dat zij vertrouwen hebben in mijn werk en me steunen als leidinggevende", zegt Conte tegenover diverse Engelse media. "Maar tegelijkertijd weet ik dat dit ook in het verleden nooit is gebeurd."

"Dus waarom zou ik moeten hopen voor iets anders? Maar natuurlijk zou ik graag een statement willen zien vanwege de geruchten. Het zou een uitdaging zijn voor de club om dit te doen, want het is nog nooit gedaan, maar uiteraard zou ik erg blij zijn (met een statement, red.). Je hebt maar één persoon nodig die het zegt", aldus de manager van the Blues.

De Italiaanse voetbalbond maakt maandag duidelijk dat Conte in ieder geval niet meer in beeld is om de nationale ploeg van Italië te gaan leiden. "Conte heeft gezegd dat hij de komende achttien maanden bij Chelsea blijft, omdat hij zijn contract respecteert. Hij heeft zichzelf dus uitgesloten en wij hem dus ook, gezien wat hij heeft gezegd", aldus Alessandro Costacurta.