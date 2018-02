‘PSV voelt als tweede thuis, als we vrij hebben bij City kom ik graag langs’

Oleksandr Zinchenko werd vorig seizoen door Manchester City uitgeleend aan PSV en heeft, ondanks dat hij er niet in slaagde een vaste basisplaats te veroveren, genoten van zijn periode in Eindhoven. De Oekraïner liet zich maandagochtend langs de zijlijn zien bij de training van de koploper van de Eredivisie op De Herdgang en werd hartelijk begroet door zijn voormalige ploeggenoten.

“Ik ben nog af en toe in Eindhoven, als we een vrije dag hebben. Dan kom ik graag een keer op bezoek”, vertelde hij aan het Eindhovens Dagblad. “Voor mij voelt PSV gewoon als een tweede thuis. Ik heb veel aan de club te danken en mezelf hier kunnen verbeteren. De mensen die bij PSV werken, hebben me warm ontvangen en daarom kom ik hier graag af en toe terug. Ik heb het hier altijd goed naar mijn zijn gehad.”

Zinchenko speelde vorig seizoen bij PSV vooral op het middenveld, maar krijgt deze voetbaljaargang van Josep Guardiola de kans als linksback. Hoewel hij afgelopen zaterdag tegen Burnley weliswaar de hele wedstrijd op de bank zat bij de soevereine koploper van de Premier League, maakte hij in de twee duels ervoor tegen West Bromwich Albion en Newcastle United wel de negentig minuten vol. De teller voor Zinchenko staat dit seizoen tot nu toe op drie optredens in de Engelse hoogste afdeling, één duel in de FA Cup en vier wedstrijden in de EFL Cup.