Feyenoord komt met contractnieuws: ‘Al vanaf dag één lovende reacties’

Feyenoord heeft maandag via de officiële kanalen bekendgemaakt dat het ook de komende vijf jaar verder gaat met adidas. Na een samenwerking sinds het seizoen 2014/15 bereikten de partijen maandag overeenstemming. De verbintenis is opengebroken en verlengd tot medio 2023, wat betekent dat alle teams van Feyenoord en Sportclub Feyenoord ook in de komende vijf seizoenen in tenues van adidas zullen spelen.

Mede dankzij het structurele groeiende succes zijn beide partijen zeer tevreden met de nieuwe overeenkomst, zo klinkt het. Gavin Thomson van adidas toonde zich in De Kuip zeer gelukkig met de nieuwe verbintenis: "Wij zijn enorm trots. De club, de stad, de supporters, ze passen allemaal geweldig bij het merk adidas. Bovendien is het succes van de winkels en de webshop ver boven onze verwachtingen uitgestegen."

"Dit zijn de belangrijkste redenen om het contract open te breken en te verlengen voor een langere periode. We kijken uit naar al het moois dat komen gaat." Mark Koevermans, commercieel directeur van Feyenoord, is erg tevreden over de contractverlenging, zo laat hij weten op de clubsite. "adidas is wereldwijd een absoluut A-merk in het voetbal en past fantastisch bij de club."

"Al vanaf dag één krijgen we lovende reacties van supporters over het merk en dat laat zich zien in de populariteit van de shirts en andere wedstrijd- en trainingskleding. We zijn bijzonder trots dat adidas ons het vertrouwen geeft voor de toekomst met deze sterk verbeterde overeenkomst", besluit Koevermans over de hernieuwde samenwerking met adidas.