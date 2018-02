‘Ik dacht: mijn god, het is alsof je Ronald Koeman op doel hebt staan’

Burnley wist zaterdag knap een punt te pakken tegen koploper Manchester City (1-1), hoewel de thuisploeg mogelijkheden had om een overwinning te bewerkstelligen op Turf Moor. Ederson wist echter te imponeren met enkele fraaie reddingen en dat is ook Sean Dyche niet ontgaan. De manager is zwaar onder de indruk en ziet gelijkenissen tussen de doelman en de voetballer Ronald Koeman.

"Ik kon het niet geloven. Bijna...", zegt Dyche tegenover verschillende Engelse media over de kans van Johann Berg Gudmundsson, die een prooi was voor Ederson. "Ik dacht: mijn god, hij gaat die ook nog redden. Hij is de kalmste doelman die ik ooit heb gezien. Het is alsof je Ronald Koeman op doel hebt staan. Hij krijgt de bal, doet er van alles mee op het veld en geeft geweldige ballen."

"Hij voegt ongelooflijk veel toen aan het spel van Manchester City, want hij ontmantelt het spelletje (van de tegenstander, red.). Ze passen vaak terug naar hem. Hij is zo goed en kalm. Hij zoekt dan gewoon iemand op het middenveld of iemand aan de buitenkant. Er zijn niet zoveel keepers die dat kunnen doen. Het is een gigantisch wapen voor hen", aldus Dyche.