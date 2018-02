‘Oppassen met wat je zegt, maar verder kan alleen Messi zo scoren’

Liverpool wist zondagmiddag door een dramatische ontknoping niet te winnen van Tottenham Hotspur, maar dat was niet te wijten aan Mohamed Salah. De Egyptenaar nam de complete doelpuntenproductie voor the Reds in de in 2-2 geëindigde wedstrijd voor zijn rekening en tekende zo voor Premier League-doelpunt nummer 21 en 22 van het seizoen. Jamie Carragher was na afloop vol lof over de ster van zijn voormalige werkgever.

“De enige andere die zo’n goal kan maken is Lionel Messi”, reageerde de oud-verdediger na afloop van het duel bij Sky Sports op de 2-1 van Salah in de blessuretijd. “Als je denkt aan Messi en het soort doelpunten dat hij maakt, dat is precies wat hij doet als de ruimtes klein zijn en hij de keeper verschalkt. Ik weet niet meer wat ik over Salah moet zeggen. Het is jammer voor hem dat Manchester City en Kevin De Bruyne zo’n goed seizoen draaien, anders was hij nu al Speler van het Jaar geweest.”

“We zien hier 65 kilometer vandaan iets bijzonders, anders zou hij winnen. Ik heb het een paar weken geleden al gezegd, maar wat betreft zijn impact denk ik dat hij een van de beste aankopen ooit is voor Liverpool. Hij heeft nu al 21 keer gescoord en je moet onthouden dat hij geen eens een spits is, hij is een buitenspeler die naar binnen komt.”

“Hij heeft ook een paar penalty’s genomen, maar hij nam niet alle strafschoppen van Liverpool. Wat betreft zijn tweede doelpunt: Messi is de enige in de wereld die zo zou kunnen scoren”, gaat Carragher verder. “Je moet oppassen met dat soort uitspraken omdat je ze soms weer om je oren geslingerd krijgt, maar wat kun je anders zeggen als hij zo’n doelpunt maakt?”