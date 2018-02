Kane dient woeste Van Dijk van repliek: ‘Ik ga niet wegspringen’

De wedstrijd tussen Liverpool en Tottenham Hotspur eindigde zondag na veel spektakel uiteindelijk in 2-2. Een vermeende overtreding van Virgil van Dijk op Erik Lamela leverde in de absolute slotfase een strafschop op voor het bezoek, die werd benut door Harry Kane. De Nederlander merkte na het duel op dat Kane bij de eerste penalty een schwalbe maakte, iets waar de spits niet blij mee is.

"Ik denk dat er bij het eerste penaltymoment sprake is van buitenspel én het is een schwalbe. Je ziet Kane duidelijk een schwalbe maken en niemand praat daarover", zei Van Dijk, geciteerd door de Liverpool Echo. "Er was discussie of het buitenspel was, dat was het ook. De scheidsrechter nam samen met zijn grensrechter een beslissing en voor ons was het goed dat de strafschop gestopt werd."

Van Dijk wilde niet zeggen of Kane achteraf nog bestraft moest worden voor een schwalbe. "Dat is niet aan mij. Het was een schwalbe, dat is mijn mening. Maar de scheidsrechter vond het geen buitenspel en geen schwalbe, waardoor hij een strafschop besloot te geven." Kane kan zich totaal niet vinden in de woorden van de duurste verdediger ooit en zegt tegenover verschillende Engelse media dat er absoluut contact was.

"Hij (Loris Karius, red.) dook naar de bal, hij kwam mij toen tegen en ik ben een speler. Ik ga niet wegspringen, dat is voetbal. Ik voelde honderd procent contact en ik ging naar beneden." Ook de tweede strafschop vond Kane terecht: "Ik vind dat de grensrechter karakter heeft getoond door de tweede penalty te geven. Er was al veel gebeurd bij de eerste strafschop, dus om nóg een penalty te durven geven, is groots. En het was een penalty."