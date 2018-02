Vitesse troeft Russische clubs af: ‘Ik had het pas door toen het rond was’

Vitesse had zich op de laatste dag van de transferwindow onder meer versterkt met Vyacheslav Karavaev. De 22-jarige rechterverdediger, die voor ongeveer anderhalf miljoen euro overkomt van Sparta Praag, heeft tot medio 2020 getekend bij de Arnhemmers. In gesprek met Sovetsky Sport zegt hij dat hij gelijk geïnteresseerd was in een overgang naar de Eredivisionist toen de club zich meldde.

“Vitesse heeft ongeveer twee weken geleden contact opgezocht. Ze waren erg volhardend en wilden me hebben. Ik en mijn zaakwaarnemer waren gelijk geïnteresseerd. Ik wilde mezelf ook testen in een nieuwe competitie.” Het gerucht ging dat Karavaev ook terug kon naar Rusland, naar Dinamo Moskou, maar dat de jongeling een hoger salaris in zijn thuisland heeft geweigerd om bij Vitesse aan de slag te gaan.

“Ik laat niets kwijt over de kwestie met Dinamo. En de voorstellen uit de Russische Premier League waren er zeker. Maar ik had deze winter niet de intentie om terug te keren. Ook daardoor leek Vitesse voor mij een interessante optie.” Karavaev geeft aan dat hij wel wat dingen weet over zijn nieuwe werkgever: "Een beetje, maar nu ga ik de wedstrijden echt goed bekijken."

“Vitesse staat zesde op de ranglijst, dat is niet slecht. Ik heb ook al kort gesproken met de trainer, Henk Fraser. Hij zei dat hij blij was dat ik me aansloot bij het team”, aldus de Rus, die niet wist dat Alexander Chigirinsky de touwtjes in handen had bij Vitesse. “Ik had het pas door toen de transfer rond was. Dus ik kan niets over hem zeggen. Maar het is in ieder geval niet slecht om te spelen voor een club met een Russische eigenaar.”