Het Elftal v/d Week, in samenwerking met Opta: Ziyech passeert grens van 100

Wie waren in het afgelopen Eredivisie-weekeinde volgens Opta-statistieken de beste spelers op hun positie? In speelronde 21 passeerde Hakim Ziyech als eerste Eredivisie-speler de grens van honderd schoten op doel, terwijl Santiago Arias, Joshua Brenet en Luuk de Jong uitblonken bij koploper PSV.

DM: Lars Unnerstall (VVV-Venlo), statistiek: 5 reddingen - VVV hield dit Eredivisieseizoen al zes keer de nul, de meeste clean sheets op het hoogste niveau van de Venlonaren sinds 2009/10 (toen 6).

RV: Santiago Arias (PSV), statistiek: 4 kansen gecreëerd - Voor het eerst sinds april 2017 wist PSV in opeenvolgende Eredivisieduels een clean sheet te houden.

CV: Matt Miazga (Vitesse), statistiek: 6 uitverdedigende acties - Miazga maakte zijn tweede Eredivisiegoal, beide met het hoofd: slechts drie verdedigers wonnen dit seizoen meer kopduels dan de Amerikaan (75).

CV: Daniel Höegh (sc Heerenveen), statistiek: 6 gewonnen kopduels - Höegh scoorde in zowel het uit- als thuisduel tegen FC Twente, het is de enige Eredivisieploeg waartegen hij tot dusver tot scoren kwam.

LV: Joshua Brenet (PSV), statistiek: 3 schoten, 3 kansen gecreëerd - Brenet, die voor het eerst in zijn carrière goed was voor zowel een doelpunt als een assist in een Eredivisieduel, maakte zijn tweede doelpunt in het Philips Stadion: beide tegen PEC Zwolle.

CM: Fredrik Midtsjö (AZ), statistiek: 104 balcontacten, 88% passzuiverheid - Midtsjö maakte zijn eerste Eredivisiegoal en werd de dertigste Noor die in de Eredivisie tot scoren kwam.

CM: Hakim Ziyech (Ajax), statistiek: 7 schoten, 6 kansen gecreëerd - Ziyech scoorde voor de negende keer in zijn Eredivisiecarrière uit een vrije trap en doorbrak als eerste Eredivisiespeler dit seizoen de grens van honderd schoten (nu 103).

CM: Clint Leemans (VVV-Venlo), statistiek: 92% passzuiverheid - Leemans was dit seizoen al goed voor twaalf goals of assists (8 treffers, 4 assists), het hoogste aantal voor een VVV-speler in een Eredivisieseizoen sinds Yanic Wildschut in 2011/12 (13 - 7 doelpunten, 6 assists).

CA: Fred Friday (Sparta Rotterdam), statistiek: 7 balcontacten in de 16 - Sparta wist voor het eerst sinds 29 oktober 2017 een Eredivisieduel te winnen, toen werd FC Groningen met 2-1 verslagen.

CA: Luuk de Jong (PSV), statistiek: 7 schoten op doel, 3 doelpunten - De Jong werd de eerste PSV’er met een hattrick in het Philips Stadion sinds hij zelf drie keer scoorde tegen Feyenoord in december 2014.

CA: Zakaria Labyad (FC Utrecht), statistiek: 4 schoten, 2 kansen gecreëerd - Sinds zijn debuut voor FC Utrecht op 5 februari 2017 scoorde Labyad viermaal uit een vrije trap, het vaakst van alle Eredivisiespelers in deze periode.