De Bruyne en Man City zitten in moeilijke fase: ‘You feel like shit’

Manchester beleeft een fantastisch seizoen tot op heden, maar de laatste tijd zijn er wat barstjes zichtbaar in de succesreeks van the Citizens. Afgelopen zaterdag werd bijvoorbeeld gelijkgespeeld tegen Burnley (1-1). Josep Guardiola zei eerder al dat zijn spelersgroep ietwat vermoeid is door het drukke schema en Kevin De Bruyne onderstreept de woorden van zijn manager.

Guardiola heeft zijn spelers na de remise vier dagen vrij gegeven en volgens De Bruyne zijn die van harte welkom. “Ik voelde het vanaf de eerste minuut”, aldus de Belgisch international, geciteerd door verschillende Engelse media. “In de eerste tien wedstrijden (van het seizoen, red.) voel je je geweldig, dan voel je je oké voor tien wedstrijden… En de rest: you feel like shit. We hadden het duel (met Burnley, red.) moeten winnen, het is wat het is."

“Niemand klaagt over de wijze waarop wij spelen. Het is erg moeilijk voor ons momenteel, we hebben geen spelers meer. We hebben maar vijftien of zestien spelers beschikbaar op het moment, we moeten ons er doorheen slaan. Dus misschien voelen we ons inderdaad wat vermoeid, wat het ook een beetje moeilijker maakt om wedstrijden te winnen”, besluit de middenvelder.

Guardiola constateerde eerder al dat Manchester City kampt met veel blessures. “We hebben gewoon niet meer spelers", aldus Guardiola. "Ik had graag gezien dat ik bijvoorbeeld achttien spelers had, maar ze zijn allemaal geblesseerd.” Bij de koploper van de Premier League zijn momenteel onder anderen David Silva, Benjamin Mendy, Fabian Delph, John Stones, Gabriel Jesus, Leroy Sané en Phil Foden geblesseerd.