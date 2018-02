Mourinho: ‘Jammer voor jullie, maar ik wil geen extra aanvallers’

Manchester United werd afgelopen zomer nadrukkelijk in verband gebracht met de komst van Antoine Griezmann, terwijl ook de namen van Cristiano Ronaldo, Gareth Bale en Justin Kluivert regelmatig vallen in de wandelgangen. The Red Devils pikten vorige maand Alexis Sánchez echter op bij Arsenal en lijken niet van plan om in de zomer op zoek te gaan naar aanvallende versterkingen.

José Mourinho gebruikte de Chileen zaterdag tijdens de 2-0 overwinning op Huddersfield Town eerst als linksbuiten en later in de wedstrijd als enige spits en denkt dat hij meer spelers heeft die op meerdere posities uit de voeten kunnen: “Dat is het punt, het doel. Eerst hadden we slechts één nummer negen, behalve Zlatan Ibrahimovic dan, maar laten we het nu even niet over hem hebben, en van één nummer negen zijn we nu naar meer nummers negen gegaan”, vertelde hij aan verslaggevers.

“We hebben Alexis, we hebben Romelu Lukaku, we hebben Anthony Martial, we hebben Marcus Rashford. Rashford kan links en rechts spelen, Alexis is precies hetzelfde. Op Lukaku na kunnen ze allemaal ook wat verder naar achter spelen of als tweede spits. Het is jammer voor jullie, aangezien jullie graag dingen te schrijven en te speculeren hebben, maar ik wil geen offensieve spelers. Jullie hoeven het dan ook niet over aanvallende spelers te hebben, aangezien niemand hierheen zal komen.”

“Juan Mata, Lukaku, Rashford en Martial hebben we al. Ik wil geen extra aanvallende spelers, dus voor geruchten in de zomer zullen jullie het in andere linies moeten zoeken. Ik ben erg blij met mijn aanvallers”, ging Mourinho verder. “We hoeven niet meer kwaliteitsspelers te halen, we moeten de dynamiek en de efficiëntie van het team verbeteren. Zelfs op zaterdag was het een wedstrijd waarin we vaker dan twee keer hadden moeten scoren.”