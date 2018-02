Vreven tevreden met spel tegen Ajax: ‘Er waren niet voor niets fluitconcerten’

NAC Breda verloor zondag met 3-1 op bezoek bij Ajax. De ploeg van trainer Stijn Vreven kwam via Thierry Ambrose vroeg op voorsprong in Amsterdam, maar zag de thuisploeg de score in de eerste helft nog ombuigen. Ajax gooide het duel echter pas in blessuretijd op slot, waardoor de bezoekers lang stiekem konden hopen op een punt.

“Ik heb een ploeg gezien die leert van zijn fouten. In de tweede helft waren wij voetballend de evenknie van Ajax en zag het er goed uit”, zegt Vreven in gesprek met De Telegraaf. Eerder dit seizoen verloor zijn ploeg nog met 0-8 van de Amsterdammers, maar in de Johan Cruijff ArenA bood NAC een stuk beter tegenstand.

“Natuurlijk gaat het om het resultaat, maar ik vind dat we prima hebben gespeeld”, vervolgt de Belgische oefenmeester van NAC Breda, die de concurrentie in de staart van de ranglijst dit weekeinde wel dichterbij zag komen. “Ik wil niet arrogant klinken, maar ik had na rust wel het gevoel dat wij een goal konden maken en een punt konden pakken. Er waren niet voor niets al fluitconcerten.”