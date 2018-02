Miljoenenaankoop Romero moet PSV-debuut uitstellen door blessure

PSV betaalde in de winterse transferperiode 10,5 miljoen euro voor Maximiliano Romero, maar de negentienjarige Argentijn heeft zijn officiële debuut nog niet gemaakt voor de koploper van de Eredivisie. De Eindhovenaren laten maandagochtend via de officiële kanalen weten dat het nog wel even kan duren voordat hij zijn eerste officiële wedstrijd gaat spelen.

PSV heeft namelijk bekend gemaakt dat de spits een terugslag heeft gehad bij de bovenbeenblessure die hij tijdens een training heeft opgelopen. Romero zal de aankomende weken een aangepast trainingsprogramma volgen, waarna beoordeeld zal worden of hij fit genoeg is voor zijn eerste minuten in de hoofdmacht. De jonge aanvaller was in januari wel mee op trainingskamp naar de Verenigde Staten en maakte daar een goede indruk op trainer Phillip Cocu.

De langere afwezigheid van Romero, die over werd genomen van Vélez Sársfield, komt voor PSV ongelegen, aangezien het vorige maand afscheid nam van Jürgen Locadia. De aanvaller vertrok voor zeventien miljoen euro naar Brighton & Hove Albion, waardoor Cocu een optie minder heeft voor zijn aanval. De coach kan nog wel beschikken over spitsen Luuk de Jong en Sam Lammers, terwijl ook talent Donyell Malen de afgelopen weken de kans krijgt.