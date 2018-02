‘Hazard heeft alles in huis om de Ballon d’Or te winnen, het is aan hem’

Als het aan Cesc Fàbregas ligt, wint Eden Hazard in de toekomst de Ballon d’Or. De Spanjaard spreekt tegenover Sky Sports zijn bewondering uit voor de Belgische vleugelaanvaller, die dit seizoen in alle competities goed was voor twaalf doelpunten en negen assists. “In mijn ogen heeft hij de kwaliteiten om dat te bereiken”, stelt Fàbregas.

“Hij is een speler die graag in een één-tegen-één-situatie komt. Daarnaast kan hij goed het balbezit veroveren, heeft hij een goede pass in zijn voeten en is hij fantastisch aan de bal. Eden heeft alles in huis om de Ballon d’Or te winnen, het is aan hem”, zegt Fàbregas over zijn ploeggenoot. Chelsea neemt het maandagavond op Vicarage Road op tegen Watford.

“Ik voetbal al lange tijd en speelde met absolute topspelers. Hazard heeft de kwaliteiten, ik weet wat hij kan”, vervolgt de Spaanse middenvelder. “Ik heb hem verteld dat hij het in eigen hand heeft, ik wil daar graag eerlijk over zijn. Het is erg moeilijk om hem af te stoppen als hij niet aan de bal is, maar hetzelfde geldt als hij de bal wel heeft. Als hij op de toppen van zijn kunnen presteert, hoort hij bij de beste spelers ter wereld.”

Overigens wordt Hazard de laatste tijd ook geregeld in verband gebracht met een vertrek bij Chelsea. De aanvaller wil zijn tot medio 2020 lopende contract voorlopig nog niet verlengen, terwijl Real Madrid en Manchester City geïnteresseerd zouden zijn. The Citizens zouden zelfs bereid zijn om een bedrag van 165 miljoen euro op tafel te leggen voor Hazard.