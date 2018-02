Van de Beek: ‘Er zijn ook fans die wél achter de ploeg blijven staan’

Donny van de Beek maakte de gelijkmaker tegen NAC Breda en tekende zodoende voor zijn tiende van het seizoen, over alle competities. “Dat tikt wel aan”, erkent de middenvelder. Hij laat zich ook uit over de fluitconcerten van het publiek jegens Hakim Ziyech en over debutant Noussair Mazraoui. Bekijk de video hieronder.