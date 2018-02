Lof voor ‘animator’ van PSV: ‘We mogen ook een keer positief zijn’

Joshua Brenet speelde zaterdag geen overtuigende eerste helft tegen PEC Zwolle (4-0), maar herpakte zich na de pauze en wist zelfs te scoren. Oud-voetballer René van de Kerkhof prijst de 23-jarige vleugelverdediger van PSV.

“Hij maakte een wonderschoon doelpunt en hij was de animator van het elftal, samen met Luuk de Jong. We mogen wel een keer positief zijn over Brenet”, aldus voormalig rechtsbuiten René van de Kerkhof tegen Omroep Brabant. De voorsprong van PSV op Ajax bedraagt door de zege nog altijd zeven punten.

Het gat had groter kunnen worden als Ajax punten liet liggen bij NAC Breda, maar de Amsterdammers wonnen met 3-1. “Ik dacht dat er een verrassing in de lucht hing, maar uiteindelijk gaf de kwaliteit van Ajax de doorslag. Het was niet goed, maar ze wonnen wel met 3-1.” De Eredivisie telt nog dertien speelronden.

Brenet, die voor het eerst in zijn carrière overigens goed was voor zowel een doelpunt als een assist in een Eredivisieduel, maakte zijn tweede doelpunt in het Philips Stadion. Beide treffers nam hij tegen PEC Zwolle voor zijn rekening. PSV evenaarde door de zege het eigen clubrecord uit 1986/87, want tegen Zwolle werd de 21e thuiszege op rij geboekt in de competitie.