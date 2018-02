‘Zou Hakim Ziyech overeind blijven bij Leicester City?’

Hakim Ziyech behoort tot de beste voetballers van de Eredivisie en zal in de zomer waarschijnlijk op veel belangstelling kunnen rekenen. Ron Jans denkt dat de aanvallende middenvelder van Ajax goed zou kunnen passen bij Leicester City, waar Riyad Mahrez waarschijnlijk een transfer gaat maken.

“Wat gaat er gebeuren als Mahrez, die lijkt wel een beetje op hem, weggaat bij Leicester City? En Hakim naar Leicester. Zou hij daar overeind blijven, ja of nee? Ik ben daar wel benieuwd naar. Dus Marc Overmars…”, zei de voormalig trainer van onder meer PEC Zwolle zondagavond bij Studio Voetbal.

Peter Hyballa vraagt zich echter af hoeveel clubs nog zitten te wachten op Ziyech, daar de Marokkaans international zondag niet uitblonk in voorbeeldig gedrag: “Scouts kijken ook naar deze dingen, dat moet hij ook weten. Het gaat om techniek en tactiek, maar ook veel om persoonlijkheid”, aldus de ex-coach van onder andere NEC.

De 24-jarige Ziyech maakte in de zomer van 2016 de overstap van FC Twente naar Ajax en staat nog tot medio 2021 onder contract in de Johan Cruijff ArenA. Hij kwam tot dusverre tot 15 doelpunten en 28 assists in 68 officiële wedstrijden voor het eerste elftal van huidig trainer Erik ten Hag.