Tagliafico neemt voorbeeld aan Zanetti: ‘Zo sta ik ook graag bekend’

Ajax nam Nicolás Tagliafico in januari over van het Argentijnse Independiente. De verdediger lijkt zich moeiteloos aan te passen aan de Nederlandse Eredivisie, maar in gesprek met de Volkskrant beaamt hij wel dat er grote verschillen zijn met Argentinië. In zijn thuisland gaat het volgens Tagliafico bovendien niet zo snel met verdedigers.

“Je moet geduld hebben, leren van je fouten, wachten op je kans. Ik wilde pas een volgende stap zetten als het crescendo ging. Ajax is een club met een grote naam, die altijd om de titel strijdt”, stelt Tagliafico. “Ik houd het graag simpel. Ik zoek de balans. Ajax valt graag aan, zelfs de jonge centrumverdedigers dribbelen graag naar voren.”

“Dat wordt ook van de backs verwacht. Maar ik moet op tijd terug zijn. Ik ben verdediger”, vervolgt de Argentijnse verdediger. Hij neemt een voorbeeld aan Javier Zanetti, de oud-verdediger die vrijwel zijn gehele carrière in het shirt van Internazionale speelde. De haarstijl van Tagliafico komt in ieder geval al overeen met die van Zanetti. “De scheiding van Zanetti is uniek. Hij geeft alles, maar is correct en professioneel, zo sta ik ook graag bekend.”