Depay scheldt erop los in catacomben: ‘Hoerenzoon, puta madre’

Olympique Lyon verloor zondagavond met 3-2 van AS Monaco, maar aanvankelijk leek er geen vuiltje aan de lucht voor de bezoekers van trainer Bruno Génésio. Lyon keek na 26 minuten tegen een 0-2 voorsprong aan en op slag van rust kwam men met een man meer op het veld te staan door een rode kaart voor Keita Baldé.

Na het rustsignaal discussieerden de spelers van beide elftallen verder in de catacomben, vermoedelijk over de tweede gele kaart die Baldé ontving. Ook onder anderen Andrea Raggi en Memphis Depay mengden zich in de discussie en er vielen enkele scheldwoorden te horen, zo is te zien en te horen op een fragment dat naar buiten is gebracht door Canal+.

De scheldwoorden vliegen in het rond na afloop van AS MONACO - Olympique Lyonnais

“Ik heb respect voor mezelf, ik heb respect voor mezelf”, roept voormalig PSV’er en Lyon-verdediger Marcelo naar Raggi. Die repliceert: “Flikker op, flikker op vuilak.” Depay neemt het vervolgens voor Marcelo op: “Go fuck yourself. Hoerenzoon, puta madre.” Het is onduidelijk of de tuchtcommissie van plan is een onderzoek in te stellen.

De 23-jarige Depay deed negentig minuten mee in het Stade Louis II en hoewel hij de assist verzorgde op de openingstreffer van Mariano Díaz, kon de international van het Nederlands elftal niet echt zijn stempel drukken. Ook Kenny Tete maakte de negentig minuten vol, maar voormalig Ajacied Bertrand Traoré werd na 75 minuten naar de kant gehaald. Het winnende doelpunt werd gemaakt door Rony Lopes, na 88 minuten voetballen.