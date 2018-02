‘Hij wordt uitgelachen, maar is een degelijke speler voor PSV’

PSV krijgt de afgelopen tijd veel kritiek op het spel, maar Willem Vissers vindt dat niet terecht. De Eindhovenaren versloegen PEC Zwolle afgelopen zaterdag met 4-0 en boekten zodoende de achttiende overwinning van het seizoen, waardoor de voorsprong op naaste achtervolger Ajax nog altijd zeven punten bedraagt.

“Buiten Eindhoven vindt men dat PSV verschrikkelijk voetbal speelt, maar ze zijn wel heel constant en laten ook mooie dingen zien. En zo vaak in de laatste minuut scoren is geen geluk”, zegt Vissers bij Studio Voetbal. “PSV krijgt te veel kritiek. Ze hebben een degelijk elftal en Phillip Cocu heeft heel goed ingeschat wat hij met deze spelers kan. Luuk de Jong komt er eindelijk weer aan en Joshua Brenet wordt door iedereen uitgelachen, maar is een heel degelijke speler voor PSV.”

“En ze hebben Lozano, wat misschien wel de beste speler van de Eredivisie is”, vervolgt de journalist van de Volkskrant. Vissers is lovend over Brenet, die de nodige kritiek te verwerken kreeg. “Maar hij had een belangrijke actie voor de rode kaart voor Mickey van der Hart, gaf een assist op De Jong, maakte zelf een doelpunt en had bijna een transfer naar Sevilla te pakken.”