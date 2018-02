‘Als Amsterdammer is het wel heel lekker om zo van Feyenoord te winnen’

VVV-Venlo maakt een uitstekend seizoen door als promovendus en won zondagmiddag in eigen huis met 1-0 van Feyenoord, door een benutte strafschop van Clint Leemans. Danny Post kon na afloop van het duel zijn geluk niet op. De aanvoerder van de Limburgers maakte zijn rentree in de basiself na een voetblessure.

“Waar zijn ze, die kakkerlakken? Nee, geintje natuurlijk. Maar als Amsterdammer is het wel heel lekker om zo van Feyenoord te winnen in eigen huis”, zegt Post in gesprek met de Limburger. In oktober speelde de middenvelder voor het laatst in de basiself, toen VVV-Venlo in de uitwedstrijd tegen Heracles Almelo met 3-0 onderuit ging.

“Misschien moeten we ons voetbal maar gewoon het tegendeel van naïef noemen. Wij gaan tegen Feyenoord natuurlijk niet hoog druk zetten. Dat zou zelfmoord zijn”, zegt de middenvelder over de speelstijl van VVV, die hij best wil betitelen als 'countervoetbal'. “We vinden elkaar goed met prima voetbal. Als je dan wint, kan het mij niet schelen hoe je ons spel noemt.”