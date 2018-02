Van Dijk woest op Kane: ‘Het was een schwalbe en niemand praat daarover’

De wedstrijd tussen Liverpool en Tottenham Hotspur was er een van uitstersten. The Reds leken het duel dankzij Mohamed Salah naar zich toe te trekken, maar een vermeende overtreding van Virgil van Dijk op Erik Lamela leverde in de slotseconde nog een strafschop voor de bezoekers. Van Dijk was na afloop van het treffen, dat in 2-2 eindigde, niet te spreken over de beslissingen van scheidsrechter Jon Moss.

“Ik denk dat er bij het eerste penaltymoment sprake is van buitenspel én het is een schwalbe. Je ziet Kane duidelijk een schwalbe maken en niemand praat daarover”, wordt Van Dijk geciteerd door de Liverpool Echo. “Er was discussie of het buitenspel was, dat was het ook. De scheidsrechter nam samen met zijn grensrechter een beslissing en voor ons was het goed dat de strafschop gestopt werd.”

“Bij het tweede penaltymoment zag ik Lamela komen, waarna ik mijn been terugtrok. Hij loopt er tegenaan en valt om. De scheidsrechter zei dat er doorgespeeld moest worden, maar de grensrechter vond het een strafschop. Dat was heel teleurstellend. De scheidsrechter had al een beslissing genomen en hij stond dichterbij dan de grensrechter. Ten eerste was het al buitenspel en daarnaast zette hij gewoon zijn lichaam voor me. Het was duidelijk geen penalty, net als de eerste”, analyseert de verdediger.

Van Dijk weet niet of Kane achteraf nog bestraft moet worden voor een schwalbe. “Dat is niet aan mij. Het was een schwalbe, dat is mijn mening. Maar de scheidsrechter vond het geen buitenspel en geen schwalbe, waardoor hij een strafschop besloot te geven”, zegt Van Dijk. “Het meest irritante is dat we de 1-0 voorsprong niet vast konden houden. Het is niet goed om in de laatste seconde vervolgens nog een doelpunt tegen te krijgen. Er moet wel over het doelpunt van Mo (Salah, red.) gepraat worden, iedereen kon hier zien hoe goed hij is. Voor de fans was het een leuke wedstrijd om te zien, maar we zijn teleurgesteld dat we niet hebben weten te winnen.”