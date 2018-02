Piqué haalt uit: ‘Er is iets goed mis als ze dit soort dingen niet aanpakken’

Gerard Piqué was zondag de gebeten hond bij de supporters van Espanyol, nadat hij gezegd had dat de club niet afkomstig is uit Barcelona. De verdediger claimde dat los Pericos uit Cornella komen en dus niet uit Barcelona. Piqué zorgde in de slotfase voor de gelijkmaker en vierde dat met gebaren richting het thuispubliek, naar eigen zeggen het minste dat hij kon doen.

“Het is respectloos dat ik aangepakt word omdat ik heb gezegd dat Espanyol uit Cornella komt en dat de mensen die mijn familie beledigen ermee wegkomen. De manier van juichen was het minste dat ik kon doen. Ik ken veel mensen bij Espanyol en daar heb ik een goede band mee, maar er is iets goed mis als ze dit soort dingen niet aanpakken. Ze zijn verantwoordelijk voor de situatie”, stelt Piqué in gesprek met verschillende Spaanse media.

“Mijn manier van juichen was sarcastisch, wij zijn verantwoordelijk voor de wedstrijd en alles wat erin gebeurt”, vervolgt de verdediger. “We zijn mensen en reageren. Als bepaalde mensen geen goede beslissingen maken en er niks aan doen, blijven we niet stil. De roots van Espanyol trekt weg van Barcelona. Ze spelen in Cornella en hebben een Chinese eigenaar. Ik reageerde op de beledigingen en het leek erop dat het pijn deed.”

Overigens moest Piqué na de wedstrijd nog een opstootje sussen, zo meldt Marca. Sergio Garcia van Espanyol zou Samuel Umtiti racistisch bejegend hebben, waarna de Fransman hem opzocht in de spelerstunnel. Door tussenkomst van Piqué liep de boel uiteindelijk niet uit de hand en scheidsrechter Jesus Gil Manzano heeft in zijn wedstrijdrapport iets genoteerd over ‘discussies’. Garcia zou later naar de kleedkamer van Barcelona zijn gegaan om zijn excuses aan te bieden.