‘Ziyech is geniaal, maar ook een populaire kop van Jut’

De sportkaternen van de ochtendkranten in Nederland raken niet uitgesproken over Hakim Ziyech. De middenvelder oogstte zondag veel kritiek door na zijn treffer tegen NAC Breda met handgebaren ‘zijn gelijk’ te halen bij het publiek, dat hem slordig vond spelen en hem een aantal keer uitfloot. De 3-1 zege op NAC en het stroeve spel van de Amsterdammers is door Ziyechs gedrag verworden tot bijzaak, schrijft het Algemeen Dagblad.

“Wéér ligt sterspeler Ziyech in de clinch met de fans en andersom. Maar nog opvallender: ook zijn aanvoerder stelt Ziyechs gedrag ter discussie”, doelt de krant op de reactie van Joël Veltman na afloop. De verdediger zei het ‘niet eens’ te zijn met de handgebaren van zijn ploeggenoot en dat hij hem daar ook op had aangesproken. “Het begint een rode draad door zijn carrière te worden. De, zeker in potentie, beste speler van de ploeg die het aan de stok heeft met zijn fans”, vervolgt het AD.

Hakim Ziyech op 6 december over kritiek: ‘Ik krijg het grotendeels niet mee. Ik laat het van me afglijden, ja. Dat is... Geplaatst door voetbalzone op zondag 4 februari 2018

“Ziyech is een geniale speler, maar ook een populaire kop van Jut. De verklaring? Zijn lichaamstaal roept ergernis op. Je kunt van hem genieten, maar je een minuut later weer aan hem storen. De verongelijktheid is bij Ziyech altijd dichtbij en die van het publiek daarmee ook.” De Telegraaf schrijft dat de Marokkaans international zwak speelde tegen NAC, maar is ook kritisch op het publiek in de Johan Cruijff ArenA.

“Het niveau van de Eredivisie kalft elk jaar verder af. Dus zouden artiesten als Ziyech moeten worden gekoesterd.” De Volkskrant trekt de vergelijking tussen sierpaard Ziyech en harde werker Nicolás Tagliafico: “Tagliafico brengt zekerheid en dat wordt momenteel meer gewaardeerd dan een alles-of-niets-artiest als Ziyech. Net als eind november tegen Roda JC Kerkrade kreeg de spelmaker een fluitconcert van de eigen fans naar zijn hoofd geslingerd.”