Transfervrije Kramer wordt aangeboden bij 34-voudig landskampioen

Michiel Kramer is aangeboden bij Anderlecht, zo weet Het Laatste Nieuws te melden. Het management van de aanvaller probeert hem vermoedelijk bij de club uit Brussel onder te brengen, maar het is onduidelijk of de interesse wederzijds is.

Anderlecht beschikt over twee pure spitsen: Lukasz Teodorczyk en Silvere Ganvoula. De Pool is uit vorm en scoorde dit seizoen pas vier keer in 26 officiële wedstrijden, terwijl de 21-jarige Ganvoula zondag tegen KV Mechelen (2-2) pas zijn eerste treffers van het voetbaljaar maakte. Anderlecht mist ‘slagkracht’, zo concludeert de krant.

De 29-jarige Kramer liet zijn aflopende contract bij Feyenoord afgelopen donderdag ontbinden en kan daardoor ook buiten de windows om op zoek naar een nieuwe club. Onder meer Bolton Wanderers heeft interesse, maar het is onduidelijk of Kramer nu wél openstaat voor de laagvlieger uit de Championship.

“Feyenoorders, ik wil jullie bedanken voor tweeënhalf jaar steun”, liet Kramer donderdag weten in een door Feyenoord naar buiten gebrachte video. “Mijn droom was altijd om in een Feyenoord-shirt en in De Kuip te spelen, die droom is uitgekomen. Ik heb twee keer op de Coolsingel mogen staan, wat niet veel spelers gegeven is. Daar ben ik heel dankbaar voor, dat koester ik heel erg.” Kramer speelde nog nooit in het buitenland.