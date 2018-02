‘Ziyech is nu eenmaal geen zuster in een operatiekamer, ik vind het oké’

Peter Hyballa haalt zijn schouders op over het gedrag van Hakim Ziyech tijdens de thuiswedstrijd tegen NAC Breda. De middenvelder maakte met handgebaren duidelijk niet gediend te zijn van het gefluit vanaf de tribunes en Hyballa vindt dat ‘niet zo belangrijk’, zo vertelde de Duitser zondagavond bij Studio Voetbal.

“Hij is gewoon gefrustreerd omdat hij weet dat hij beter kan spelen. Hij laat zien dat hij een mens is. Ziyech is nu eenmaal geen zuster in een operatiekamer, maar een straatjongen. En dan doe je dat soort dingen. Ik vind het oké”, aldus de voormalig trainer van onder meer NEC en de jeugd van Bayer Leverkusen en Borussia Dortmund.

Ron Jans maakte Ziyech mee bij sc Heerenveen en constateert dat de linkspoot vrijwel overal de pineut is: “Het is jammer: als hij bij Heerenveen komt, wordt hij uitgefloten. Bij FC Twente wordt hij uitgefloten en nu ook al bij zijn eigen club. Bij de nationale ploeg van Marokko heeft hij gedoe met de trainer...”

“Een prachtige voetballer, maar zonder al die dingen is hij misschien wel nog beter”, vervolgt Jans, die echter ook wel begrip heeft voor de reactie van de Marokkaans international. “Het is ook wel weer dapper. Hij weet dat hij reacties oproept en die accepteert hij. Maar als hij zich volledig focust op het voetbal, is hij misschien wel beter voor het team.” Ziyech benutte in de slotfase van het duel met NAC een vrije trap en bepaalde de stand op 3-1.