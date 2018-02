‘Jörgensen eruit halen als het 0-0 staat, dat is toch vreemd?’

Feyenoord verloor zondag van VVV-Venlo en Willem van Hanegem vindt dat de Rotterdammers ‘voetballend geen idee’ hadden wat te doen in De Koel. Daardoor ging de wedstrijd in De Koel verloren, zo schrijft de icoon in zijn column voor het Algemeen Dagblad.

Feyenoord zit nog in de KNVB-Beker, maar als men die wint, dan zal die eindzege volgens de 73-jarige Van Hanegem veel ‘verbloemen’: “Wie begin februari zo ver achter staat op PSV, moet de vinger op de zere plek leggen. Intern moet je naar elkaar durven kijken. Nee, niet durven, maar moeten. Bovendien: PEC Zwolle, Vitesse en FC Groningen winnen ook wel eens een beker, hè.”

Ook naar de staf moet ‘kritisch’ gekeken worden: “Ik zie Feyenoord zo vaak zo gek wisselen. Nicolai Jørgensen eruit halen als het 0-0 staat, dat is toch vreemd? Ook al bakte de Deen er op kunstgras weer helemaal niks van, die laatste tien minuten vallen de ballen allemaal in het zestienmetergebied. Dan is hij toch de man om toe te slaan? Nee, Robin van Persie kreeg weer zijn gebruikelijke paar minuten. Ik had hem helemaal niet gebracht. Kunstgras is hij niet gewend en het is toch een gok hoe hij zo’n slotfase oppakt.

“Van alle snode plannen die in de zomer werden gesmeed, is weinig meer over in de Kuip. En niet alleen in de zomer, ook in de winter werd er nog stoer geroepen dat Ajax en PSV moesten uitkijken. Dan verlies je in één seizoen vijf punten aan VVV en moet je gewoon stil zijn. Zeker als je 26,5 miljoen in een elftal investeert”, besluit Van Hanegem. Feyenoord staat met 36 punten op de vierde plaats en neemt het komende donderdag op tegen FC Groningen.