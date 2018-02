Unicum voor Kane: ‘Gefeliciteerd, maar waarom duurde het zo lang?’

Harry Kane hielp Tottenham Hotspur zondag diep in blessuretijd aan een punt tegen Liverpool (2-2) en maakte zijn honderdste doelpunt in de Premier League. Alan Shearer is de enige die minder wedstrijden dan de spits van the Spurs nodig had om die mijlpaal te bereiken: 124 om 142 duels.

“Harry, gefeliciteerd met je honderd doelpunten in de Premier League. Waarom duurde het zo lang?”, glimlacht Shearer in een videoboodschap aan Kane, die is verspreid door de officiële kanalen van de Premier League. Je hebt geweldig karakter getoond door die tweede penalty te nemen. Dat is wat en wie jij bent. Gefeliciteerd en een fijne avond.”

De 24-jarige Kane liet na afloop weten dat hij nog lang niet klaar is met scoren. Shearer is met 260 doelpunten de recordtopscorer van de competitie en Kane hoopt dat aantal in de toekomst te benaderen. “Laten we het hopen. Hij staat nog ver van mij vandaan en heeft ongelooflijk veel goals gemaakt, maar het is al geweldig dat ik bij de 100 club zit.”