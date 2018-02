Tete en Depay met schaamrood op de kaken van het veld na ommekeer

Olympique Lyon is tegen een zure nederlaag aangelopen. De nummer drie van de Ligue 1 keek binnen het half uur tegen een 0-2 voorsprong aan tegen AS Monaco, maar de thuisploeg toonde veerkracht en met tien tegen elf sleepte men uiteindelijk een 3-2 overwinning uit het vuur. Les Rouges et Blancs nemen de derde stek over van Lyon en hebben één punt minder dan runner-up Olympique Marseille.

Lyon kende een uitstekend eerste half uur in Stade Louis II, want Mariano Díaz opende met een afstandsschot de score en Bertrand Traoré tikte van dichtbij knap binnen na een voorzet van Ferland Mendy. Les Gones leken de zege binnen te hebben, maar in een tijdsbestek van zeven minuten scoorden de Monegasken twee keer. Keita Baldé trof na een prachtige demarrage doel en Radamel Falcao benutte in twee instanties een strafschop voor de 2-2. De Colombiaan mocht aanleggen nadat Mendy Kamil Glik in het strafschopgebied naar de grond had getrokken na een vrije trap.

Monaco had de geest weer helemaal terug en hoopte na de gelijkmaker door te drukken, maar Baldé liet zijn medespelers in de steek. De Senegalees beging bij de zijlijn een overtreding op Mendy en kreeg zijn tweede gele kaart van scheidsrechter Benoît Bastien. Rond het uur voerde Lyon de druk op de tien man van Monaco op, maar dat leidde niet tot grote kansen. Glik dwarsboomde een combinatie tussen Houssem Aouar en Nabil Fekir en Depay schoot na 65 minuten ruim naast. Depay had overigens de assists verzorgd bij de 0-1.

De eerste serieuze kans van het tweede bedrijf kon drie minuten later worden genoteerd: Rony Lopes krulde de bal rakelings langs de paal. Onder anderen Youri Tielemans en Depay deden nog pogingen om het scorebord in beweging te krijgen, maar de tweede helft leek gespeend te blijven van treffers. Leek, want twee minuten voor het verstrijken van de officiële speeltijd schoot Lopes Monaco naar de overwinning. De Portugees ontving de bal van Stevan Jovetic en knalde met zijn linker raak. Depay werd na 86 minuten vervangen, maar Kenny Tete bleef wel negentig minuten staan.