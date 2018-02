Uitvallen Mertens domper op comfortabele zege Napoli tegen hekkensluiter

Napoli heeft geen fout gemaakt op bezoek bij Benevento. De koploper van de Serie A rekende zonder al teveel moeite af met de hekkensluiter en won met 0-2 in Stadio Ciro Vigorito, dankzij doelpunten van Marek Hamsik en Dries Mertens. I Partenopei behouden zo een voorsprong van één punt op naaste achtervolger Juventus. Enig punt van zorg voor Napoli was het uitvallen van Mertens, die geblesseerd raakte aan de enkel.

Napoli zag Juventus zondagmiddag ongenadig hard uithalen tegen Sassuolo: i Bianconeri wonnen met 7-0. Voor i Partenopei was de opdracht dan ook gemakkelijk: winnen van hekkensluiter Benevento. Eerder dit seizoen won Napoli met 6-0 van i Stregoni en dat was de eerste ontmoeting ooit tussen beide clubs in de Serie A. I Partenopei zijn al 24 uitwedstrijden in de competitie ongeslagen, terwijl de Napolitanen vooraf maar liefst vijftig punten meer hadden dan Benevento.

Met een fraai stiftje van Lorenzo Insigne kreeg Napoli al snel een goede kans, maar zijn poging strandde op de lat. Ook Hamsik kreeg een mogelijkheid om al vroeg voor de openingstreffer te zorgen, maar hij slaagde daar niet in. Het eerste doelpunt van het duel kwam echter op naam van Mertens. De Belgische aanvaller kapte twee spelers uit in het strafschopgebied en stiftte de bal vervolgens, al dan niet bewust, over Benevento-doelman Christian Puggioni in de verre hoek.

Filip Djuricic kreeg vlak voor rust vervolgens een kans om de gelijkmaker aan te tekenen, maar hij schoot in het zijnet. Al snel in de tweede helft leek Napoli aan alle illusies bij Benevento een einde te maken, nadat Hamsik op aangeven van José Callejon de 0-2 op het scorebord bracht. Na 57 minuten spelen leek de thuisploeg een strafschop te krijgen, na een overtreding van Kalidou Koulibaly op Andrea Costa. Na inmenging van de videoscheidsrechter werd de strafschop echter geannuleerd, omdat er eerder sprake was geweest van buitenspel.

Het duel kabbelde vervolgens voort en dat zorgde ervoor dat er nauwelijks kansen over en weer vielen te noteren. Voor Napoli volgde nog wel een forse domper met het uitvallen van Mertens, die geblesseerd raakte aan de enkel en zich moest laten vervangen. De schade bij de Belgische aanvaller zal nog moeten blijken, maar voor i Partenopei staat volgende week een belangrijke wedstrijd op het programma. Lazio, de huidige nummer drie van de Serie A, komt zaterdag op bezoek in Napels.