Lof voor Ziyech: ‘Hij is verreweg de beste in de Nederlandse competitie’

Hakim Ziyech was afgelopen week verreweg de meest besproken speler in de Eredivisie. De middenvelder maakte de derde Ajax-treffer in het met 3-1 gewonnen thuisduel met NAC Breda en liet vervolgens zijn onvrede tegenover het publiek blijken, nadat een deel van de aanhang zich kritisch had uitgelaten. Wim Kieft is onder de indruk van Ziyech en vindt hem de beste speler van de Eredivisie.

“Hij neemt altijd risico en dat is de charme en kracht van Ziyech. Maar het gaat ook vaak verkeerd, al is dat dit jaar minder. Ziyech is verreweg de beste in de Nederlandse competitie: in handelen, inzicht, traptechniek”, is Kieft bij Rondo lovend over Ziyech. Aad de Mos is daarentegen iets kritischer over de middenvelder, die dit seizoen goed was voor 5 doelpunten en 8 assists in 21 Eredivisie-wedstrijden.

“Ik heb nog steeds het idee dat Ziyech speelt voor zijn plezier, maar niet dat hij een impuls geeft als Kevin De Bruyne. Lasse Schöne en Donny van de Beek worden nóóit gewisseld, Ziyech kan altijd blijven staan. Je mag hem ook weleens op de bank zetten, maar dat gebeurt nooit”, aldus De Mos. Ziyech scoorde zondagmiddag voor de negende keer uit een vrije trap in een Eredivisie-wedstrijd.

Verder schoot de middenvelder 7 keer op doel en daarmee komt zijn seizoenstotaal op 103 schoten uit, waardoor hij de eerste speler in de Eredivisie is die meer dan honderd keer op doel schoot. Daarnaast was Ziyech tijdens de wedstrijd tegen NAC Breda de speler met de meeste gecreëerde kansen (6), balcontacten (107) en balheroveringen (12), maar ook de man die het vaakst de bal verloor (31 keer).