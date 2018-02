Kluivert kritisch op Ajax-publiek: ‘Dat gefluit kan niet en hoort niet’

Justin Kluivert vindt dat Hakim Ziyech een punt heeft. De middenvelder verweerde zich in de slotfase van de wedstrijd tegen NAC Breda (3-1 winst) tegen het gefluit vanaf de tribunes en dat begrijpt Kluivert wel, zo vertelt de linksbuiten aan Voetbal Inside.

“Dat (fluitconcerten, red.) snapte ik niet en het kan ook niet. Je moet gewoon achter elke speler staan, anders wordt hij boos op het publiek en het hoort ook gewoon niet. Hakim is denk ik de belangrijkste speler in ons team, die altijd de beslissende pass wil geven en vandaag ook gescoord heeft”, aldus de achttienjarige Kluivert.

Hakim Ziyech op 6 december over kritiek: ‘Ik krijg het grotendeels niet mee. Ik laat het van me afglijden, ja. Dat is... Geplaatst door voetbalzone op zondag 4 februari 2018

Ziyech was tegen NAC overigens niet alleen de speler met de meeste gecreëerde kansen (6), balcontacten (107) en balheroveringen (12), maar ook de man die het vaakst de bal verloor (31 keer). Hiernaast loste Ziyech tegen NAC zeven schoten; daarmee doorbrak hij als eerste Eredivisie-speler dit seizoen de grens van honderd schoten (nu 103).

Over de wedstrijd is Kluivert overigens gematigd tevreden. Hij constateert dat Ajax ‘geen grip’ kreeg in de tweede helft: “Dat was jammer en aan de bal waren we ook niet zuiver genoeg. We moesten de bal meer in de ploeg houden en niet steeds de moeilijke pass zoeken. Dan wordt het ook wat makkelijker voor jezelf.”