Nieuwe kritiek op Veltman: ‘Hij deed het op een heel vieze manier’

NAC Breda sloot het duel met Ajax zondagavond met tien man af. Bart Meijers kreeg in de blessuretijd zijn tweede gele kaart; de eerste prent ontving hij na een half uur spelen na een overtreding op Joël Veltman. Volgens de 21-jarige centrale verdediger was er bij dat moment evenwel weinig aan de hand.

Nog voordat de hoekschop genomen was, trok Meijers zijn tegenstander naar de grond in het strafschopgebied. Scheidsrechter Ed Janssen slingerde de stopper daarvoor op de bon. “Het was heel dom van me om me zo te laten uitlokken door Veltman, maar hij deed het op een heel vieze manier zodat het lijkt alsof ik 'm pootje lapte, maar dat was het niet.”

In de slotfase van de tweede helft kon Meijers douchen na een overtreding op Hakim Ziyech: “Ik zag dat hij de bal iets te ver voor zich uit speelde, dus ik dacht dat het een ideaal moment was om te tackelen. Ik tackelde honderd procent op de bal. Meerdere mensen zijn het met me eens, maar de scheidsrechter zei dat ik te wild in kwam”, aldus Meijers tegenover Omroep Brabant.

Hoewel een marge van twee relatief ruim is, vindt Meijers niet dat NAC kansloos was in de Johan Cruijff ArenA. “Deze kun je verliezen, maar ik denk wel dat er meer in zat. Nu komt het erop aan. In de wedstrijden van woensdag en zondag moeten we minstens vier punten pakken.” NAC speelt de komende twee duels tegen Heracles Almelo en Excelsior en staat momenteel, na 21 speelronden in de Eredivisie, met zestien punten op de zestiende plaats.