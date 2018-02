Vijftienjarige Spaanse voetballer overlijdt na hartaanval op het veld

UD Alzira rouwt momenteel om de dood van Nacho Barbera, een vijftienjarige speler uit de jeugdopleiding. De tiener kreeg zaterdag een hartaanval op het veld in een wedstrijd tegen CD Esport Base Ontinyent en overleed later in het ziekenhuis, zo melden verschillende Spaanse media.

Barbera zou niet eerder problemen met zijn hart gehad hebben. Hij was aanvoerder van zijn leeftijdcategorie en de jeugdteams van Alzira zijn actief in de omgeving van Valencia. De club maakte de dood van de tiener via officiële kanalen bekend en heeft alle wedstrijden voorlopig van het programma gehaald.

“UD Alzira is in rouw, vanwege het overlijden van Nacho Barbera tijdens de wedstrijd tegen Ontinyent. Alle thuis- en uitwedstrijden zijn voorlopig van het programma gehaald”, schrijft UD Alzira, waarvan het eerste elftal actief is op het vierde niveau van de Spaanse voetbalpiramide, in een statement. Via Twitter hebben verschillende clubs uit LaLiga, waaronder Barcelona en Sevilla, en prominenten als Iker Casillas hun condoleances overgebracht.