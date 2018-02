Ten Hag gunt talent debuut bij Ajax: ‘Dit is onbeschrijflijk’

Noussair Mazraoui maakte zondag zijn debuut voor Ajax. De twintigjarige middenvelder viel in voor David Neres en deed één minuut plus blessuretijd mee tegen NAC Breda (3-1). Hij was na afloop dan ook een blij man.

“Hier leef je naartoe. Sinds ik in de opleiding van Ajax zit, wil ik in de ArenA spelen. Je krijgt het gevoel dat je heel dichtbij komt en bent even nerveus, maar dat gaat tijdens de minuten vanzelf wel. De vorige keer kwam ik er niet in tegen Feyenoord, maar nu wel. Dit is onbeschrijfelijk”, aldus Mazraoui voor de camera van Ajax TV.

De in Leiderdorp geboren international van Jong Marokko speelde voor Alphense Boys alvorens hij in 2006 de overstap maakte naar de academie van Ajax. In dienst van de beloften speelde hij tot dusverre 51 wedstrijden in de Jupiler League. Daarin was hij goed voor elf doelpunten en acht assists.

“Wat de volgende stap is? Dat weet ik nog niet. Daar moet ik even over nadenken. Straks zie ik mijn hele familie en gaan we lekker eten. Mijn shirt gaat mee naar huis en wordt ingelijst”, aldus Mazraoui, die in Amsterdam tot medio 2018 onder contract staat. Het is nog onduidelijk in hoeverre de directie plannen heeft om die verbintenis open te breken.