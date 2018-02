‘Hakim moet zijn voeten laten spreken, dat heeft hij op de juiste manier gedaan’

Ajax won zondagmiddag in eigen huis met 3-1 van NAC Breda, maar na afloop ging het eigenlijk vrijwel alleen maar over Hakim Ziyech. De middenvelder reageerde op het publiek nadat hij de derde Amsterdamse treffer had gemaakt. Trainer Erik ten Hag is van mening dat Ziyech vooral zijn ‘voeten moet laten spreken’.

De oefenmeester weet naar eigen zeggen niet zeker of de fluitconcerten van het Amsterdamse publiek wel aan Ziyech gericht waren. “Dat weet ik niet. Ik kan me ook niet voorstellen dat het richting hem is. Als het wel zo is: hij moet zijn voeten laten spreken en dat heeft hij op de juiste manier gedaan”, zegt Ten Hag in gesprek met de NOS. “Hij worstelt helemaal niet met zichzelf. Ik denk dat hij de eerste helft heel behoorlijk speelde.”

“Hij worstelt helemaal niet met zichzelf. Ik denk dat hij de eerste helft heel behoorlijk speelde”, vervolgt de oefenmeester van Ajax. “De laatste tijd heeft hij veel energie en tijd in zijn vrije trappen gestoken. Daar wordt hij voor beloond. Dan zie je dat hij een geweldige traptechniek heeft, dat hij een juiste focus heeft. Zo moet hij het doen: zijn voeten laten spreken, perfect.”

Ten Hag heeft geen spijt dat hij Ziyech niet wisselde. “Omdat hij niet voor niets nummer tien heeft. Hij moet die verantwoordelijkheid nemen. Ik denk dat het ook terecht is dat hij bleef staan, want hij heeft de 3-1 gemaakt”, aldus Ten Hag, die stelt dat Ziyech in staat is om het verschil te maken. “Daarvoor leidde hij een aantal goede counters in. Soms kan hij betere afwegingen maken, op die momenten was het niet nauwkeurig.”