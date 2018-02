‘Hebben Eredivisie-spelers een grotere mond? Dat viel wel mee'

Joey Kooij debuteerde zondagmiddag als scheidsrechter in de Eredivisie. De 26-jarige scheidsrechter had de leiding over het duel tussen Excelsior en FC Utrecht, dat in een 2-2 gelijkspel eindigde. Hij beaamt in gesprek met FOX Sports dat er het voor hem het een en ander is veranderd nu hij op het hoogste niveau fluit.

“Zeker de media-aandacht. Vanuit alle kanten krijg je berichtjes dat je aangesteld bent. Dat was anders. Hier ligt er meer de nadruk op. Hebben Eredivisie-spelers een grotere mond? Dat viel wel mee. Iedereen heeft zich keurig gedragen”, vertelt Kooij, wiens schoonvader Frank de Boer is. De leidsman ontving ook van hem een felicitatie na zijn debuut in de Eredivisie. “De familie was natuurlijk trots, dat is logisch. Hartstikke leuk dat hij trots op me is. Heel lief.”

“Je gaat stap voor stap deze kant op, op een gegeven moment kom je dan in de Eredivisie terecht. Dat voelt wel als een mijlpaal”, stelt de leidsman. “Je staat er niet zomaar. Ik heb vijftig Jupiler League-wedstrijden gefloten. Dan komt de Eredivisie eraan. Het is anders, maar ik heb wat ervaring meegenomen. Ik heb genoten. Geen gekke dingen, ik denk dat we tevreden kunnen zijn.”