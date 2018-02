Ziyech: ‘De fans moeten niet op de man gaan spelen’

Hakim Ziyech liet zich zondagavond na zijn 3-1 tegen NAC Breda even gaan. De middenvelder ergerde zich aan het gefluit vanaf de tribunes en maande het publiek met handgebaren tot kalmte. “Het is niet de eerste keer”, zei Ziyech tegen FOX Sports. De linkspoot heeft het gevoel vaker het mikpunt te zijn.

“Als het niet de eerste keer is, trek je het je persoonlijk aan. Als ze in het algemeen gaan fluiten, dan snap ik het wel, maar je moet niet op de man spelen. Als ik een bal verlies, hoor ik het gefluit. Tuurlijk verlies je weleens een bal, maar ik speel ook niet altijd negens en tienen. Je moet niet telkens als ik een vrije trap wil nemen, gaan fluiten. Dat vind ik zonde.”

Hakim Ziyech op 6 december over kritiek: ‘Ik krijg het grotendeels niet mee. Ik laat het van me afglijden, ja. Dat is... Geplaatst door voetbalzone op zondag 4 februari 2018

Ziyech voelt wel de behoefte om zijn verontschuldigingen aan te bieden vanwege zijn handgebaren: “Ik liet even mijn emoties gaan, dat lijkt me duidelijk. Het valt niet goed te praten, maar ik liet mijn emoties blijken. Het was stom, maar ik ben ook een mens. Het was niet slim en ik heb het gedaan, maar het zegt wel veel denk ik.”

Aanvoerder Joël Veltman was na afloop kritisch op zijn 24-jarige ploeggenoot: “Laat ik voorop stellen dat ik het niet eens ben met zijn gebaren, dat is gewoon niet goed. Ik vind ook dat er af en toe gefloten wordt. Maar nogmaals: ik ben het eens met hem dat er veel gefloten wordt, maar ben het niet eens met zijn gebaren”, sprak de verdediger.