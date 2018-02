Liverpool en Tottenham Hotspur delen punten na krankzinnige slotfase

Liverpool en Tottenham Hotspur hebben elkaar zondagavond in evenwicht gehouden. Na een werkelijk spectaculaire slotfase stond een 2-2 eindstand op het scorebord op Anfield. Mohamed Salah leek Liverpool in blessuretijd de overwinning te bezorgen, maar na een overtreding van Virgil van Dijk ging de bal op de stip. Waar Harry Kane eerder in de wedstrijd nog faalde, schoot hij in extremis wel raak.

Van de laatste 23 thuiswedstrijden tegen Tottenham Hotspur verloor Liverpool er slechts één. Daarnaast was Jürgen Klopp ongeslagen in zijn laatste twaalf wedstrijden tegen de top zes, terwijl the Reds al veertien wedstrijden op rij niet verloren op Anfield. Vooraf zag het er dus goed uit voor Liverpool en dat zette de ploeg van Klopp kracht bij in de eerste minuten. Na drie minuten spelen ontsnapte Salah aan de aandacht van de verdedigers van Tottenham Hotspur en de Egyptische doelpuntenmachine had oog-in-oog met Hugo Lloris geen problemen op zijn 27e treffer van het seizoen binnen te werken.

De defensie van the Spurs had in de beginfase moeite met de aanvalslinie van Liverpool. Sadio Mané snelde voorbij Davinson Sánchez, maar slaagde er vervolgens niet in om een ploeggenoot in stelling te brengen. Even later was James Milner dicht bij de tweede Liverpool-treffer, maar zijn poging ging net naast het doel van Tottenham Hotspur. De bezoekers kwamen gedurende het duel beter in de wedstrijd en kregen kansen via Heung-Min Son en Moussa Dembélé.

Na rust waren de beste kansen voor de bezoekers, die onder meer via Son en Kane op gelijke hoogte hadden kunnen komen. Liverpool-doelman Loris Karius bleek echter een sta-in-de-weg voor Tottenham Hotspur. In de slotminuten gingen de bezoekers nadrukkelijker op zoek naar de gelijkmaker, terwijl er daardoor ruimte ontstond voor Liverpool. Uiteindelijk schoot invaller Victor Wanyama tien minuten voor de tijd de gelijkmaker op fabuleuze wijze tegen de touwen. Karius bokste de bal weg, waarna het leer voor de voeten viel van de Keniaan. Hij haalde verwoestend uit en streepte de bal in de kruising.

Vijf minuten voor tijd leken the Spurs nog met een overwinning uit Liverpool te gaan vertrekken, nadat scheidsrechter Jon Moss een strafschop gaf. Karius vloerde Kane, die in eerste instantie buitenspel leek te staan. Na overleg met zijn assistent legde Moss de bal toch op de stip, waarna Karius de strafschop van Kane stopte. Salah leek Liverpool vervolgens op miraculeuze wijze de overwinning te bezorgen met de 2-1, maar in de laatste minuut van de blessuretijd ging het alsnog mis voor de thuisploeg. De assistent-scheidsrechter constateerde een overtreding van Van Dijk op Erik Lamela, waarna de bal opnieuw op de stip ging. Deze keer schoot Kane vanaf elf meter wel raak, waardoor het treffen in 2-2 eindigde.