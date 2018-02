Gepikeerde Ziyech gebaart naar publiek: ‘Ik snap zijn uitstraling niet’

Hakim Ziyech speelde zondag een matige partij tegen NAC Breda en werd in de slotfase door een deel van het publiek uitgefloten. De middenvelder reageerde cynisch en toen hij in de blessuretijd een vrije trap benutte, haalde hij zijn gram met enkele gebaren. Joël Veltman is kritisch op de houding van Ziyech.

“Laat ik voorop stellen dat ik het niet eens ben met zijn gebaren, dat is gewoon niet goed. Ik vind ook dat er af en toe gefloten wordt. Natuurlijk, supporter zijnde ben je kritisch, zeker als Ajax-supporter en dat mag, anders ben je geen Ajax-supporter en Ajax-speler. Maar nogmaals: ik ben het eens met hem dat er veel gefloten wordt, maar ben het niet eens met zijn gebaren.”

De aanvoerder annex rechtsback wil de actie van Ziyech ‘niet goed praten’ en belooft dat de Marokkaans international zich de volgende keer gedeisd zal houden: “Volgende keer gaat hij het niet meer doen, dat zei ik hem ook al op het veld. Maar het is niet zo dat ik als vader en zoon even zeg ‘kom even bij me’. Ik heb het gezegd op het veld en hij weet het ook wel.”

Hakim Ziyech op 6 december over kritiek: ‘Ik krijg het grotendeels niet mee. Ik laat het van me afglijden, ja. Dat is... Geplaatst door voetbalzone op zondag 4 februari 2018

In de studio van FOX Sports had men geen goed woord over voor de houding van de 24-jarige Ziyech: “Hij heeft zoveel balverlies geleden en als je dan van heel ver probeert te schieten, dan is het begrijpelijk dat je kritiek krijgt en dat weet je ook als speler van Ajax”, zei Ronald de Boer. “En daarna met dat handje… ik begrijp dat niet. Ziyech moet beter weten.”

“Ik had verwacht dat Erik ten Hag hem eruit zou halen. Hij grossierde in balverlies en dat is voor een keer niet erg, maar hij moet ook een keer weten dat hij continu balverlies lijdt. Ten Hag kan wel denken: ‘straks komt Ziyech met een geniale actie’, maar Donny van de Beek is iemand die de bal in de ploeg houdt en dat had je nu nodig tegen NAC. Het is een beetje een standaardwissel, Van de Beek eruit, maar ik begreep hem niet.”

“Ziyech heeft een houding van ‘wat hebben ze tegen mij?’ Als speler is het zo’n slechte gedachte als je die hebt, dat je denkt dat je iedere keer persoonlijk gezocht wordt. Van ‘ze moeten mij altijd hebben’. Ik snap zijn uitstraling ook niet dat iedereen tegen hem is, want je moet daar ver boven staan als Ziyech, vind ik”, vulde Arnold Bruggink aan. Ajax versloeg NAC met 3-1; de overige Amsterdamse doelpunten werden gemaakt door David Neres en Donny van de Beek.