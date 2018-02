Terim raakt ongeslagen status in vierde termijn kwijt door ex-PSV'er

Fatih Terim heeft zijn eerste nederlaag in zijn vierde termijn als trainer van Galatasaray geleden. Cim Bom ging zondagavond op pijnlijke wijze onderuit bij Sivasspor: 2-1. Galatasaray laat zodoende na om te profiteren van het puntverlies van koploper Istanbul Basaksehir eerder op de dag bij Konyaspor (1-1). Het verschil op de ranglijst tussen beide teams bedraagt nu twee punten.

Terim won sinds zijn aanstelling in december zijn eerste drie competitiewedstrijden met Galatasaray, maar midweeks moest de ploeg in het bekertoernooi tegen Konyaspor wel een gelijkspel (2-2) toestaan. Tegen promovendus Sivasspor beleefde het elftal van Terim een valse start: Delvin N'Dinga torende na een kwartier voetballen bij een hoekschop van Serhiy Rybalka boven iedereen uit en tekende vervolgens met een kopbal in de verre hoek voor het openingsdoelpunt.

Galatasaray had het met Ryan Donk en Garry Rodrigues in de basiself lastig in Sivas en schoot zichzelf een kwartier na rust in de voet. Jason Denayer beging in zijn eigen strafschopgebied een overtreding op Auremir, waarna Arouna Koné doelman Fernando Muslera vanaf elf meter de verkeerde kant opstuurde: 2-0. Het betekende voor de ex-PSV’er zijn negende doelpunt in twintig competitiewedstrijden dit seizoen. Verder dan een aansluitingstreffer van invaller Eren Derdiyok zou Galatasaray daarna niet meer komen.