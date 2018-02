Spits van sc Heerenveen mort: ‘Dit is voor mij een ramp’

Henk Veerman scoorde dit seizoen vier keer in de Eredivisie, maar een vaste basisplaats heeft hem dat niet opgeleverd. De 26-jarige aanvaller moet zich tevredenstellen met invalbeurten en zaterdag mocht hij tegen FC Twente pas elf minuten voor tijd invallen van trainer Jurgen Streppel.

“Dit is voor mij een ramp”, aldus Veerman voor de camera van Voetbal Inside. “Wat je er aan doet? Ze zeggen dat je je kans moet pakken als je hem krijgt. Ik dacht dat ik hem gepakt had. Maar dan ga je er weer af. Kennelijk kan dat ook gebeuren in de voetballerij.”

Veerman vindt zijn situatie ‘enorm frustrerend’: “Ik ben er absoluut niet blij mee. Dat is duidelijk. Maar je kan er helemaal niks aan doen. Daar is eigenlijk alles mee gezegd, ik kan er gewoon niks meer aan doen.” Veerman kwam in de winter van 2015 over van FC Volendam en staat nog tot medio 2019 onder contract.

De geboren Volendammer kwam tot dusverre tot 21 doelpunten en 9 assists in 93 officiële wedstrijden voor het eerste elftal van Heerenveen. Veerman aasde in de zomer op een transfer naar FC Utrecht, maar de Friezen lieten hem niet gaan. “Wij hebben twee Eredivisie-spitsen nodig”, verklaarde technisch directeur Gerry Hamstra in september.