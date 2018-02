Ajax komt vroege achterstand te boven in moeizaam duel met NAC

Ajax heeft tegen NAC Breda gedaan wat het moest doen: winnen. De Amsterdammers kwamen in eigen stadion al snel in de wedstrijd op achterstand, maar trokken het duel alsnog naar zich toe en wonnen met 3-1 van de ploeg van trainer Stijn Vreven. Zo bedraagt het gat met koploper PSV nu weer zeven punten.

Vooraf was Ajax al zestien wedstrijden tegen NAC Breda ongeslagen en eerder dit seizoen wonnen de Amsterdammers met maar liefst 0-8 in Breda. Titelconcurrent PSV won zaterdagavond met 4-0 van PEC Zwolle, waardoor de ploeg van trainer Erik ten Hag af moest rekenen met NAC om in het spoor van de Eindhovenaren te blijven. In de beginfase kreeg Klaas-Jan Huntelaar direct twee mogelijkheden om de score al heel vroeg te openen, terwijl André Onana aan de andere kant reddend op moest treden toen Giovanni Korte voor zijn neus opdook.

Ambrose wordt gefeliciteerd na zijn openingstreffer.

Uiteindelijk moest Onana na zes minuten spelen alsnog capituleren, toen Thierry Ambrose een afgeslagen bal op de rand van het strafschopgebied hard achter de sluitpost van Ajax schoot: 0-1. Het duurde even voordat de Amsterdammers de achterstand konden wegwerken. Huntelaar kreeg opnieuw een kans om tot scoren te komen tegen NAC Breda, zijn favoriete tegenstander, maar doelman Mark Birighitti pareerde een inzet van dichtbij. In minuut 25 was het wel raak voor Ajax, na een goede actie van Justin Kluivert. De vleugelaanvaller leverde de bal voor het doel af, waar Donny van de Beek volledig vrijstond om binnen te koppen.

Nog voor rust stelden de Amsterdammers orde op zaken. David Neres werd belaagd door diverse spelers van NAC Breda, maar bleef op de been en schoot vanaf de rand van het strafschopgebied de 2-1 tegen de touwen. De bezoekers lieten Ajax vervolgens vooral aan de bal en probeerden zelf uit de omschakeling gevaarlijk te worden. De Amsterdammers wisten niet al teveel uitgespeelde kansen te creëren, al was Huntelaar na rust met een lob dicht bij een treffer. Aan de andere kant zorgden Ambrose en Angeliño met afstandsschoten voor gevaar, maar de pogingen brachten Onana niet in de problemen.

Twintig minuten voor tijd testte Kluivert NAC-doelman Brighitti met een schot vanaf de rand van het strafschopgebied, maar de sluitpost tikte de bal uit de hoek. Even later moest hij opnieuw optreden na een hard afstandsschot van Matthijs de Ligt. Ook een schot van Huntelaar leverde niet de gewenste derde treffer op en doordat de marge één bleef, had NAC Breda lang nog de stiekeme hoop een punt.

De bezoekers wisten echter geen grote kansen meer te creëren en haalden het einde van de wedstrijd niet met elf man, want Bart Meijers kreeg in de blessuretijd zijn tweede gele kaart. Uit de daaropvolgende vrije trap schoot Hakim Ziyech de 3-1 eindstand op het scorebord. De middenvelder reageerde vervolgens na zijn treffer op de kritische geluiden die het publiek in de tweede helft zo nu en dan had laten horen. Zo is de voorsprong van PSV op Ajax weer teruggebracht naar zeven punten, terwijl NAC Breda concurrenten Roda JC Kerkrade en Sparta Rotterdam dichterbij ziet komen.