Feyenoord evenaart record uit 1958: ‘Ik kan beter niet te veel zeggen’

Feyenoord verloor zondag met 1-0 van VVV-Venlo en werd daarmee de eerste regerend kampioen van de Eredivisie sinds Ajax in het seizoen 1957/58 die in één seizoen ten minste twee nederlagen heeft geleden tegen een promovendus. Maurice Steijn was als vanzelfsprekend gelukkig met de overwinning op de bezoekers uit Rotterdam.

“Alles viel onze kant op vandaag. Ik vind deze zege echt heel mooi omdat het gewoon een goede wedstrijd was”, zei hij tegen FOX Sports. “Het punt in De Kuip hebben we gestolen, dat was één kans en direct een doelpunt. Maar dit was echt een mooie wedstrijd, we hebben ons fantastisch kunnen weren. Ik ben supertrots op de mannen.”

Clint Leemans verzorgde vanaf elf meter het enige doelpunt van de wedstrijd, nadat er een overtreding was gemaakt op Romeo Castelen. “Ik vond dat we sterk begonnen en we deden het voetballend erg goed”, aldus Castelen. “Zo hebben we het Feyenoord erg moeilijk gemaakt en konden ze niet in hun spelletje komen. Iedereen was blij en ik natuurlijk ook, want ik ben een liefhebber”, besloot de invaller.

“Je wil niet dat het seizoen uitgaat als een nachtkaars”, zei Jens Toornstra tegen RTV Rijnmond. “Je wil tot het einde van het seizoen meespelen om de prijzen. Als we dan zulke wedstrijden niet winnen... Dat wil je niet. Ik denk dat ik op dit moment beter niet te veel kan zeggen. We moeten het op het veld laten zien, zoals het motto van Feyenoord klinkt. Geen woorden maar daden. Meer kan ik er niet van maken.”